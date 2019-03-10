Ezanın Protesto Edildiği İddialarına Feministlerden Cevap Geldi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında 'ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik edildiğini' söyledi.Ezanı ısladıkları iddiası üzerine açıklama yapan 17. Feminist Gece Yürüyüşü, "Polis, gaz sıkarken, arama yaparken ezan dinlemedi. 16 yıldır yürüdüğümüz güzergahta, yürümemizi engelleyip bizi caminin yanında tutanlar şimdi de kalkmış 'Ezana karşısınız' diyor. Kimse çarpıtmasın " dedi.

ERDOĞAN'DAN EZAN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor" dedi.

Erdoğan İskenderun'da da benzer şekilde konuşarak "Şimdi Fatih'in emaneti İstanbul'da ezanı Muhammediye'yi ıslıklayan nursuzlara, cuma salası ile dalga geçen edepsizlere inşallah hep beraber sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?" diye hitap etti.

"PARALEL ÇEKİM GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. Yürüyüşe katılanlar attıkları mesajlarla ezanın slogan ve ıslıklarla protesto edildiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanan kadınların ezanı ısladıkları iddiası üzerine "17. Feminist Gece Yürüyüşü", yazılı açıklama yaptı.

"YALAN HABERLE VE NEFRETLE ÖRTÜLEMEZ"

Yürüyüş yapmak isteyen kadınların şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de 17. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan/katılmaya çalışan on binlerce kadına uygulanan polis şiddetinin üzeri ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı dille, seçim malzemesi de yapılarak, yalan haberle ve nefretle örtülemez. Başka kılıflara bürünmeye çalışılsa da bunun adı, kadın düşmanlığı" denildi.

"BİZİM İSYANIMIZ POLİS BARİKATINA"

Yürüyüşün, 16 yıldır sorun yaşanmadan yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polis kadınların yolunu keserken, bir araya getirmezken, gaz sıkarken, arama yaparken ezan dinlemedi. 8 Mart'ta sesini yükseltmeye gelen kadınların kalabalığı polis barikatları arasına sıkıştırılmaya çalışıldı. Sığmadık. 16 yıldır yürüdüğümüz güzergâhta, yürümemizi engelleyip bizi caminin yanında tutanlar şimdi de kalkmış 'Ezana karşısınız' diyor. Kimse çarpıtmasın: Bizim isyanımız polis barikatına, kadınların yürüyüşünü, 8 Mart'ı engellemek isteyenlere… Biz 17 yıldır o caddedeyiz, her yıl aynı saatte sesimizi yükseltiyoruz. Toplumu bölen değil, beraber eşit ve özgür bir hayatı kuracak politikalarda ısrarcı olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. Biz kadınların derdi ortak; bizim derdimiz patriyarkayla, kadın düşmanlığıyla!"