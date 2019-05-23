İnşaat Çukuruna Düşen Baran'ın Ölümüyle İlgili Gözaltına Alınan Müteahhit Tutuklandı
İstanbul'da 9 yaşındaki Baran Geldi'nin inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhit tutuklandı.
İstanbul Eyüpsultan'da 9 yaşındaki Baran Geldi'nin inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhit Emrah D., savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan müteahhit Emrah D. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
MÜTEAHHİT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Müteahhit Emrah D. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Emrah D. nöbetçi hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
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1. derecede annesi yargilanmali, o yasta cocugun orda sokakta ne isi var, her hafta bboyle olaylar kaybolmalar, hayir eendim once anneler sorumlu! bu mudur analik. at cocugu basinda yaramazlik yapiyordiye sokaga kendin evde rahat ediceksin diye, ondan sonra cocuk buyuttum de. yok oyle yok. once anasi sahip cikacak , babasi demiyorum cunku onlar genelde iste oluyorlar, cocugu yetistiren terbiye veren anadir. artik bu tip analara emsal cezalar verilmeli, bir kedi bile yavrularini salmiyor. . . .Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Önüne gelen mütahit oldu. A demesini bilmeyen bina yapıyor bina satıyor bu ülkede. Denetleme desen hiç yok. Adamlar milyarlık araçlara biniyor, vergi kaçırıyorlar. Ama sorgu sual yok. uyumaya devam.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İyide hani bu çukurları açan müteahhiti denetlemeyen belediyeciler? Onlara niye tutuklama yok? Ölen öldü, tutuklanan tutuklandı her şey halloldu değil mi?Asıl sorumlular nerede? Nerede bu belediyeciler?Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Ya iyide, çocuğun orada ne işi var? Orası şantiye alanı, kenarları koruyucu tablalar-demirler ile çevriliyse tamamdır, artık bi zahmet içeriye kimse girmesin. Aileler çocuklarını uyarmalı.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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ÇOCUK PİSİ PİSİNE GİTTİ AÇIKTA BIRAKILAN ÇUKURLARDAN BAŞKA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE SÜRGÜLÜ OKUL VE SİTELERDE BULUNAN KAPILARDA VAR BU KAPILARIN ÇOĞU ÇOK EMNİYETSİZ ACEMİCE ŞİŞİRME YAPILMIŞ BU KAPILARDA KOLAYCA RAYDAN ÇIKIP DEVRİLME TEHLİKESİ VAR AYRICA MOTORLU OLANLARDA KAPI KAPANIRKEN YANLIŞLIKLA GİRERKEN KAPIYA ŞIKIŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN DURDURUCU SENSÖR YOK BÜTÜN İŞLERİMİZ BAŞTAN SAVMA UYDURMA KAYDIRMA HER ŞEYİ SÜSLÜ VE GÜZEL YAPIYORLAR AMA SAĞLAM VE EMNİYETLİ DEĞİLCevap Yaz 17 Yayından Kaldır