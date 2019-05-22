İnşaat Çukuruna Düşen Baran'ın Ölümüyle İlgili Soruşturmada 1 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Eyüpsultan'da, inşaat alanındaki çukura düşerek can veren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
NE OLDU?
İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.
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allah rahmet eylesın Bu bir kaza dır Ama bu inşaat alanında oluyor yanı cocuklar giremez Allah mekanını cennet eylesin cok üzgünümCevap Yaz Yayından Kaldır
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Almanya’da olsa direklerde hoplatırlar o inşaatı yapanları. Tedbir olmaz diyenler gelip görsün burda inşaatları Çelik duvarlarla kapatıyorlar ihtiyaca göre. Ecel sonuçta allah rahmet eylesin yiğidime.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Afghanistan Eritrea etiyopyaCevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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Statın ismi kebabcı selattin statıolsunCevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır