Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü - Haberler
İtfaiye, Polis, Güncel, Haber

Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Meydana gelen olay sonrası halk sokağa döküldü.

22.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:25
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü

Eyüpsultan'da bulunan bir binada patlama meydana geldi. atlamanın yaşandığı odada kimsenin olmaması faciayı önlerken, patlamanın şiddetiyle çatıdan parçalar sokağa düştü.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Güzelce Mahallesi, Ender Sokak'ta yaşandı. Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesi bütün sokağa yankılanırken, vatandaşlar sokağa dökülerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi.

Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Patlamanın yaşandığı dairedeki ve binadaki vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Patlamanın şiddetiyle çatıdan parçalar sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlama nedeniyle çıkan küçük çaplı yangına müdahale etti.

Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanma için hazırda bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın yaşandığı odada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Dairede inceleme yapan ekipler, patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı Haberler
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 22:04:03. #1.15#
title