: Eyüp Sultan'da adak adadığını doğrulayan Ebru Şallı: Dua ettiğimde güzel şeyler oluyor

08.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:03

Çiçeği burnunda çift Ebru Şallı ve Uğur Akkuş kahvaltı yaptıkları mekandan çıkarken gazetecilerle karşılaştı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü çift merak edilenleri cevapladı. Mutlulukları gözlerinden okuna çiftten Ebru Şallı, hayatında duanın önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

"DUA ETTİĞİMDE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

Eşi Akkuş ise aracın direksiyonuna yönelen Şallı, Eyüpsultan'da adak adadığı iddialarını doğruladı. Habertürk'ün haberine göre,Şallı "Ben her zaman gidiyorum dua etmeye Eyüpsultan'a. Uğur'la da gideriz sık sık. Geçen gün gitmiştik. Dua etmeyi ben çok seviyorum, inancım çok yüksek bu konuda. Biliyorum ki her dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor. Uğur'un da adağı varmış, kurban kestirdik" ifadelerini kullandı.

"BEN AŞKTA KAZANDIM"

Röportaj esnasında bir milli piyango satıcısı Ebru Şallı'ya, "Bilet almaz mısınız Ebru Hanım?" dedi. Şallı ise "Ben aşkta kazandım" yanıtını vererek gülümsedi.

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