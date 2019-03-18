Eylem İpek Şafak'tan Bomba İddia: Serdar Ortaç ve Chole Loughnan Boşanıyor

Sürekli boşanma haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti her ne kadar bu haberleri yalanlasa da iddiaların ardı arkası gelmiyor.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından gazeteci Eylem İpek Şafak, bugünkü yayında Serdar Ortaç ve Chole Loughnan'ın boşanacaklarını hatta Chole'nin avukatına talimat verdiğini iddia etti.

"SERDAR VE CHLOE BOŞANIYOR"

Gazeteci Eylem İpek Şafak'ın canlı yayında anlattığı iddialara göre;Serdar Ortaç, boşanmak için avukata başvurdu.

"CHOLE EVİNDE DURMUYOR"

Serdar Ortaç'ın "Artık bu işi bitirmek istiyorum evinde durmuyor, evde huzurlu değilim" diyerek Avukatı Ömer Durak'a serzenişte bulunarak gerekli işlemleri başlattığını iddia etti.