EXXEN | Exxen Şeref Bey ne zaman başlıyor? Şeref Bey konusu nedir? Şeref Bey oyuncuları kimlerdir? Şeref Bey Fragmanı!

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen dizileri arasında hiç kuşkusuz en dikkat çeken dizi Şeref Bey! Baş rollerinde büyük usta Haluk Biginer, Songül Öden, Ertan Saban ve Ecem Uzun gibi oyuncuların yer aldığı Şeref Bey dizisi şimdiden çok merak edilmeye başlandı. Exxen Şeref Bey ne zaman başlıyor? Şeref Bey konusu nedir? Şeref Bey oyuncuları kimler?

Exxen dizileri şimdiden seyircilerde büyük merak uyandırmaya başladı. Duyurulduğu ilk günden itibaren büyük bir kitleyi heyecanlandıran Şeref Bey dizisinin başlamasına çok az kaldı. Exxen dizileri arasında güçlü kadro ve hikayesiyle dikkat çeken Exxen Şeref Bey ne zaman başlıyor? Şeref Bey konusu nedir? Şeref Bey oyuncuları kimlerdir? İşte tüm soruların cevapları ve Şeref Bey Fragmanı!

EXXEN ŞEREF BEY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açılacak. Exxen üyelik işlemlerini yaptıktan sonra izleyiciler tüm içeriklere sınırsız olarak ulaşabilecek. Exxen Şeref Bey de platform erişime açılır açılmaz izlenebilecek. Yani Exxen Şeref Bey ne zaman başlıyor sorusunun cevabı 1 Ocak 2021!

EXXEN ŞEREF BEY KONUSU NEDİR?

Exxen Şeref Bey dizisi kara komedi türünde izleyicilerle buluşacak! Şeref Bey dizisi İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Beyoğlu ilçesinde çekildi. Bunun haricinde birçok semt ve mahallede de çekimler yapıldı. Exxen Şeref Bey, yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden Şeref Bey'in hikayesini anlatıyor. Kara komedi türündeki dizi, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

EXXEN ŞEREF BEY OYUNCULARI KİMLERDİR?

Exxen Şeref Bey dizisinin senaryosunu Yusuf Reha Alp kaleme aldı ve senaryo danışmanlığını ise ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay üstlendi. 10 bölüm olarak çekildiğiği duyurulan komedi dizisinde:

Haluk Bilginer

Devrim Yakut

Serhat Kılıç

Songül Öden

Ahmet Rıfat Şungar

Ertan Saban

Beyti Engin

Şükran Ovalı gibi oyuncular oynuyor.



