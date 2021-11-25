Evrim Kepenek kimdir? Evrim Kepenek hayatı ve biyografisi! Evrim Kepenek kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Evrim Kepenek merak konusu oldu. İşte Evrim Kepenek hakkında merak edilen Evrim Kepenek kimdir, Evrim Kepenek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EVRİM KEPENEK KİMDİR?

Rİze'de başlayan öğrenim hayatını İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. Cumhuriyet, Birgün, Taraf ve DİHA'da muhabirlik yaptı. Ekoloji, hukuk ve hak odaklı haberler yazan Evrim Kepenek, barış gazeteciliği üzerine de çalışıyor.