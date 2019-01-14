Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu
Mısır'da El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen üniversite yönetimi, genç kızı okuldan kovdu.
Mısır'ın El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaşınca üniversite yönetiminden tepki çekti.kız öğrencinin bu davranışı ile üniversitenin saygınlığına zarar verdiği gerekçesi ile üniversiteden kovuldu.
ÜNİVERSİTENİN DIŞINDA TEKLİF ETTİ
Erkek arkadaşının diz çökerek evlenme teklif ettiği mekanın, üniversite sınırları içinde olmamasına rağmen üniversitenin disiplin kurulu kız öğrenciyi kovma kararı aldı.
'SARILMAK TOPLUMUN AHLAKINA AYKIRI'
Üniversite sözcüsü Ahmed Zarie, evli olmayan bir kız ve erkeğin bir birlerine sarılması toplum ahlakına aykırı olduğunu söyledi. Zarie, genç kızın üniversitenin saygınlığına zarar verdiğini bu yüzden de disiplin kurulunun öğrenciyi okuldan ihraç etme kararı aldığını söyledi.
MAHKEMEYE GİTME HAKKI VAR
Zarie, ayrıca okuldan kovulan öğrencinin mahkemeye gitme hakkı bulunduğunu da sözlerine ekledi.
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HAYDİ TÜRKİYE SENDE HAYDİİİ....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu haberi cok begendim basarilarinizin devamini dilerimCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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ekonomi dibe vurmuş sen git boş haber yaz bizeCevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
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Vay A bunlar neyin kafasını yaşıyor sarılıyo diye üniden kovuluyo.Yemin ederim orta çağ Devletleri gibiler amlCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Evlenme sanki ne var okulunu bitir ilk önceCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır