Evlilik programıyla ünlenen Hazal Babalık'ın sevgilisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı

27.09.2019 15:54

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla yıldızı parlayan Hazal Babalık, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Son olarak sevgilisiyle çektiği fotoğrafları paylaşan Babalık'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

YENİ AŞKIYLA POZLARINI PAYLAŞIYOR

Evlilik programında yaşadığı ilişki ile uzun süre gündemde kalan Hazal Babalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Anıl Biçer isimli biriyle aşk yaşayan Hazal Babalık, sevgilisiyle sık sık fotoğraf çektirip takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Babalık son olarak sevgilisinin yüzünü sıkarak sevdiği bir fotoğrafını paylaştı.

MÜZİĞE YÖNELDİ

Rize'de dünyaya gelen Hazal Babalık, programın final yapmasıyla kariyerine müzik sektöründe devam etti. Babalık Karadenizli şarkıcı Şafak Uyanık ile birden fazla şarkı söyleyip klip bile çekti.

Hazal Babalık ve Şafak Uyanık

HAZAL BABALIK KİMDİR?

Sevilen evlilik programıyla tanınan Hazal Babalık, 1996 yılında Rize'de dünyaya geldi. 1.75 boyunda 56 kilo olan gelin adayı, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Aslen Rizeli olan Hazal Babalık, Karadeniz'li olmasının da verdiği etkiyle evleneceği erkeğin de çok iyi horon bilmesi gerektiğini dile getiriyor.

İşte Hazal Babalık'ın Instagram paylaşımları...