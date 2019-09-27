Evlilik programıyla ünlenen Hazal Babalık'ın sevgilisiyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hazal Babalık'ın bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle Instagram'da paylaştığı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla yıldızı parlayan Hazal Babalık, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Son olarak sevgilisiyle çektiği fotoğrafları paylaşan Babalık'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
YENİ AŞKIYLA POZLARINI PAYLAŞIYOR
Evlilik programında yaşadığı ilişki ile uzun süre gündemde kalan Hazal Babalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir Anıl Biçer isimli biriyle aşk yaşayan Hazal Babalık, sevgilisiyle sık sık fotoğraf çektirip takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Babalık son olarak sevgilisinin yüzünü sıkarak sevdiği bir fotoğrafını paylaştı.
MÜZİĞE YÖNELDİ
Rize'de dünyaya gelen Hazal Babalık, programın final yapmasıyla kariyerine müzik sektöründe devam etti. Babalık Karadenizli şarkıcı Şafak Uyanık ile birden fazla şarkı söyleyip klip bile çekti.
HAZAL BABALIK KİMDİR?
Sevilen evlilik programıyla tanınan Hazal Babalık, 1996 yılında Rize'de dünyaya geldi. 1.75 boyunda 56 kilo olan gelin adayı, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Aslen Rizeli olan Hazal Babalık, Karadeniz'li olmasının da verdiği etkiyle evleneceği erkeğin de çok iyi horon bilmesi gerektiğini dile getiriyor.