Evli sevgilisiyle tatil yapan Tuba Ünsal plajda Şeyma Subaşı ile karşılaştı

Güzel oyuncu Tuba Ünsal ve yasak aşk yaşadığı evli iş insanı Caner Karaloğlu'nun ilişkisi kısa bir süre önce belgelenmişti. Bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen ikili bayram tatilini Çeşme'de geçiriyor.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Gelen eleştirilere aldırmadan birlikte tatile çıkan çift önceki gün Cabaret Grande Beach'teydi. İstanbul içinde el ele görüntü vermemeye özen gösteren Ünsal ve Karaloğlu, objektiflerden uzak oldukları düşüncesiyle bu kez daha rahattı.

ŞEYMA İLE KARŞILAŞTI

Gün boyu deniz ve güneşin keyfini süren, sahilde el ele yürüyüş yapan çift, bir ara tesadüfen karşılaştıkları Şeyma Subaşı ile de ayaküstü sohbet etti.