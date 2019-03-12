Evli Sevgilisiyle Aşkını Doğrulayan Tuba Ünsal, Tepki Çekti
Oyuncu Tuba Ünsal, katıldığı bir konferansta tepki çeken açıklamalara imza attı. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile aşk yaşadığını "Evet bir arkadaşlığımız var" sözleriyle kabul etti. Ünsal'ın bu açıklamasına ise sosyal medyadan tepki yağdı.
Tuba Ünsal, Boğaziçi Üniversitesi'nde Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sınırlarını Aşan Kadınlar" konulu konferansa katıldı. Evlilik kurumunu eleştiren 2 çocuk annesi Ünsal, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.
"HAYATTA YAPABİLDİĞİM EN KÖTÜ ŞEY"
Tuba Ünsal, evlilik kurumunu eleştirerek şunları söyledi:
"3 kere evlenip boşanan bir kadınım, hayatta yapabildiğim en kötü şeydi. Evlilik kurumu olduğu yerde duran, gelişmeyen bir kurum. Biz evrildik kurum olduğu yerde kalıyor. Bu haliyle ölmeye mahkum gibi görünüyor."
"EVET BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR..."
Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu için "Evet bir arkadaşlığımız var. Ben kimsenin hayatına, işleyişine dahil olmadım ve arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum" dedi.
TEPKİ YAĞDI
Ünsal'ın bu açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Ünlü oyuncu, özellikle kadın kullanıcıların tepkisini çekti.
BOŞANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan model Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, boşanma aşamasında olduklarını açıklamıştı.
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Bunlar hertürlü uçmuş ya para ve eğitim birleşince ve birazda farklı yetişmişse olay kendini aşmaya doğru gidiyor .. aslında doğru diyor evlenipte kaç yıl mutlu olan var son aynı son gücü olan kadınlar kendini eviriyor aynen tuba gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bide ikinciyi alanlara kızarlar senin kumadan ne farkın kaldıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beyin error evlilik kurumunu niye eleştiriyon onun işi evlendirmek senin işin sürdürmek ne yapsın evlendirdikten sonra takip mi etsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAZIK ki çok yazık bu tür işleri basit gibi gösteren sözde sanatçı bozuntusu sizi kınıyorum örf adet ve ananeleri hiçe sayan topluma normalmiş gibi algı yapan siz sözde sanatçı yazıkCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Artist tayfası topluma kötü örnek oluyor..onları takip ve taklit eden milyonlarca insanın olduğu bir gerçektir..toplumda yaşanan acı olaylarda artist tayfasının rolü ve etkisi oldugundan hiç şüphe yoktur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır