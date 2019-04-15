Evli İş İnsanı ile Aşk Yaşayan Tuba Ünsal'dan Pişkin Savunma: Karısının da Hayatında Biri Var

Oyuncu ve model Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün bir süredir ilişki yaşadığı evli iş insanı Caner Karaloğlu ile görüntülenmişti.

Ünsal kendisini görüntüleyen muhabirlere yaptığı "Caner'in eşinin hayatında da biri var" açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Tuba Ünsal ve yasak aşk yaşadığı evli iş insanı Caner Karaloğlu'nun ilişkisi kısa bir süre önce belgelenmişti. Ünsal'ın gelen eleştiriler üzerine yaptığı açıklama ise daha büyük bir tepki toplamasını sağladı. Yeni sevgilisiyle görüntülenen Ünsal, "Caner'in eşinin hayatında da biri var" dedi.

ÇOCUKLARI VAR

Tuba Ünsal'ın aşk yaşadığı Caner Karaloğlu, İspanyol model Elisabeth Mas ile evli. Üstelik çiftin küçük bir bebekleri var.