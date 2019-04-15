Evli İş İnsanı ile Aşk Yaşayan Tuba Ünsal'dan Pişkin Savunma: Karısının da Hayatında Biri Var
Evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, muhabirlerin soruları üzerine kendini savundu. Ünsal, savunmasında "Caner'in karısının da sevgilisi var siz abartıyorsunuz" demesi herkesi şaşırttı.
Oyuncu ve model Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün bir süredir ilişki yaşadığı evli iş insanı Caner Karaloğlu ile görüntülenmişti.
Ünsal kendisini görüntüleyen muhabirlere yaptığı "Caner'in eşinin hayatında da biri var" açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Tuba Ünsal ve yasak aşk yaşadığı evli iş insanı Caner Karaloğlu'nun ilişkisi kısa bir süre önce belgelenmişti. Ünsal'ın gelen eleştiriler üzerine yaptığı açıklama ise daha büyük bir tepki toplamasını sağladı. Yeni sevgilisiyle görüntülenen Ünsal, "Caner'in eşinin hayatında da biri var" dedi.
ÇOCUKLARI VAR
Tuba Ünsal'ın aşk yaşadığı Caner Karaloğlu, İspanyol model Elisabeth Mas ile evli. Üstelik çiftin küçük bir bebekleri var.
YORUMLAR (37)
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insanda biraz utanma ar haya olur rezil kadın suç bizim insanımızda böylelerini ünlü yapıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bülent Arınç, hala akp üyesi gibi konuşuyor. Yahu bu vatandaş gönderilmemiş miydi !? Ünvanı, sıfatı, . . . bilmediğmiz bir özelliği mi var !? 50 yıldır aynı yüz. . . insaf. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ahlaksızlık diz boyuCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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mıgdelerı genıs ınsanlar da böyle oluyoCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BUNLARDA HAYAMI VAR KENDİLERİNİN MEDYADAN DÜŞMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARLARCevap Yaz 12 Yayından Kaldır