Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
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Ece Erken, Magazin

Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ve gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz günlerde sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programından istifa eden Ece Erken'den yeni bir paylaşım geldi.

15.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:33
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti

Bir çocuk annesi Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece, gelen tepkiler üzerine "Psikolojim fazlasını kaldırmıyor" diyerek Söylemezsem Olmaz programından istifa ettiğini duyurdu. Bir süre sessizliğe gömülen ünlü isim sosyal medya hesabından gelen destek mesajlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşkta, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçaladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tepkilerin odağı haline gelen Erken, sosyal medya hesabından kendisine gelen destek mesajlarını paylaştı.

"DM KUTUM O KADAR DOLU Kİ"

Kendisine destek veren insanlara teşekkür eden Ece Erken, "DM kutum o kadar dolu ki... Whatsapp'a gelen mesajlar... Dostlar, arkadaşlar... Tanıdık, tanımadık herkesten Allah razı olsun. Her şey bizim için. Sizi çok seviyorum ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Ece Erken evlerine gelerek araçlarına zarar verdiği anların görüntülerini paylaştı. Benan Hanım aynı zamanda Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.Görüntülerin ortaya çıkmasıyla açıklama yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise sevgilisi Ece Erken'e sahip çıkarak "Şikayetçi değilim canı sağ olsun" dedi. Ece Erken ise ortaya çıkan görüntülerinin ardından "Psikolojim el vermiyor, program beni çok yordu" diyerek sunuculuk yaptığı Beyaz TV'de istifa etti.

Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti

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