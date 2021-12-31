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Evlere sipariş şirketleri, pandemi yoğunluğu yaşıyor

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sepetli kuryeler Sepetli bisikleti ile kuryelik yapan kişiden detaylar ve röportaj BOGOTA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günlerden itibaren dünya genelinde önlem amaçlı uygulanan kapanmalar ve kısıtlamalar nedeniyle online sipariş uygulamaları ve...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sepetli kuryeler

Sepetli bisikleti ile kuryelik yapan kişiden detaylar ve röportaj BOGOTA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günlerden itibaren dünya genelinde önlem amaçlı uygulanan kapanmalar ve kısıtlamalar nedeniyle online sipariş uygulamaları ve kurye teslimatlarına talep arttı. Pandemi döneminde yenilerinin eklendiği siparişetli kuryeler, siparişlerini hızlıca müşterilerine teslim etmek için zamanla yarışıyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da kuryeler, siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Evlere sipariş şirketleri, pandemi yoğunluğu yaşıyor

Evlere sipariş şirketleri, pandemi yoğunluğu yaşıyor

Evlere sipariş şirketleri, pandemi yoğunluğu yaşıyor

AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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