Evlerden 200 Bin TL'lik Vurgun Yapan Hırsız, Rezidansta Alem Yaparken Yakalandı
Kocaeli'nde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde eşya çalan çetenin üyelerinden biri lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde otomobil, ziynet eşyası ve para çalan çetenin üyelerinden biri İstanbul'da bulunan lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.
Olay, 27 Mart tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir otomobil ile mahalleye gelen 4 kişi, girdikleri 3 evden toplam 200 bin TL değerinde ziynet eşyası para ve 1 adet otomobil çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşlardan art arda gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
DAHA ÖNCE YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde evleri soyan hırsızların M.H.K., F.Y., A.C. ve C.G.olduğu ve şahısların hırsızlık için İstanbul'dan Kocaeli'ye geldikleri tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler tarafından 30 Nisan tarihinde yapılan operasyonda M.H.K. ve F.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlükleri işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Ekipler tarafından diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken A.C. isimli şahıs işlediği farklı bir suçtan dolayı Bursa'da gözaltına alınarak tutuklandı.
LÜKS REZİDANSTA ALEM YAPARKEN YAKALANDI
Ekiplerce sürdürülen incelemelerde C.G. isimli zanlının İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir rezidansta alem yaptığı belirlendi. Harekete geçen ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda C.G. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen C.G. işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan şahısların bir eve girmeleri ve park halindeki otomobili çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahısların bir binanın önüne gelerek eve girdikleri ve bir süre sonra çıkıp koşarak uzaklaştıkları görülüyor.
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Tröl dürbünlü devrede. Ciddiye almayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cezaevinde ayda 3 milyar yese geriye kalan 182 milyar 6 ay sonra cikiyo zatenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adalet sistemi bunları yine bırakacak ve bu kansızlar mesleklerine devam edecek. Ta ki biri çıkıp infaz edene kadar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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buyuk cekmece besevler bastan asagiya dogru adamlarin nerdeyse girmedigi yerkalmadigibi akrabalarimiz bukadar evimize giremiyor bimuhtar var diyozki lagardas gel imzatopliyalim karakolisteyelim abooogggg dayak yemedigimizkaldi teske vermeseydik ona oy yuh.olsun suratinaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır