Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Almanya'dan tatil için geldiği Kayseri'de, öz annesi bildiği kadının üvey annesi olduğunu öğrenen genç dehşet saçtı. Cinnet getiren genç, anne bildiği yengesini tabancayla öldürüp, intihar etti.

13.08.2019 14:04
Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Kayseri'de, Muhammed Erdal D. (33) Almanya'dan tatil için öz annesi olarak bildiği İfakat D. (64) ile birlikte geldiği evlerinde üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirdi. D., tabanca ile gerçekte yengesi olan üvey annesi İfakat D.'yi öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanı'nın 9'uncu katında meydana geldi. Kentte yaşayan Ahmet D. 33 yıl önce dünyaya gelen ve 'Muhammed Erdal D.' ismini verdikleri çocuğunu, Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat D.'ye evlatlık olarak verdi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal D., amcası Ferhat D. ve eşi İfakat D. çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat D.'nin kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal D., İfakat D. ile birlikte yaşamaya başladı.

YAZ TATİLİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal D., öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat D. ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan evlerine geldi. Burada yakınları ile bir araya gelen Muhammed Erdal D.'ye, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet D.'nin olduğunu söyledi.

5 EL ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal D., evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat D.'a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal D., yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Muhammed Erdal D. ile İfakat D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı duymasının ardından eve gelen Muhammed Erdal D.'nin öz babası Ahmet D. ise sinir krizi geçirdi. Ahmet D., telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Muhammed Erdal D. ve İfakat D.'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti
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YORUMLAR (13)

  • ÜZGÜN:
    yıllar sonra anlatan akraba her kimse yaşa bakalım şimdi bu azapla. yıllar olmuş bu saatten sonra söylenir mi? illa söylenecekse de bunu evlatlık alan anne ya da veren aile uygun dille psikolog eşliğinde anlatmalıydı
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  • YOKLUK VE CEHALET:
    . iyi yaşam umuduyla evlatlık verilme ve cahil doğrucu nun yediği halt. . Doğrucu cahil ölüme sebebiyet vermekten kodese. . En büyük kötülük cahilliktir diyen ne kadar haklıymış. .
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  • BELA:
    Allah senin gibi evlat müsvettesinin Belasını versin, mekanın Cehennem olsun ebediyen İNŞAALLAH, o kadına da Allah Rahmet eylesin, sonuçda sana bakmış büyütmüş adi mahlukat :(
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  • BU NE:
    Bu çocuğun ah ı çıkacaktır elbette. Hem öz anne ve babasından, hemde amca ve yengesinden. Evlat bu, oyuncak mı? Malesef ülkemizde sıklıkla yaşanıyor bu tip evlatlık vermeler. Kul hakkı yemektir bence. Ne demek 33 yıl kandırmak. Keşke sakin kalabilseydi, üzücü bitmiş sonu.
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