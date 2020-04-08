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Evine 50 metre mesafede, yol kenarında ölü bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Hüseyin Ayhan (58), evinin yaklaşık 50 metre uzağında yol kenarında ölü bulundu.

08.04.2020 22:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:33
Evine 50 metre mesafede, yol kenarında ölü bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Hüseyin Ayhan (58), evinin yaklaşık 50 metre uzağında yol kenarında ölü bulundu. Polis, Ayhan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruyor.

Olay, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden geçenler, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin Hüseyin Ayhan'a ait olduğu tesipit edildi. Vücudunda yara izine rastlanmayan Ayhan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. 

Öte yandan bakkal dükkanı işleten Ayhan'ın hayatını kaybettiği nokta ile evinin arasındaki mesafenin 50 metre olduğu saptandı. 

Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Ayhan'ın cesedi, morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 


Kaynak: DHA

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