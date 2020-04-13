Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
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Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi

Her fırsatta saatlerce güneşin altında zaman geçirerek bronzlaşan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, evinden çıkmadığı için çatıya çıkarak güneşlendi. Taşpınar, bu hallerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

13.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi

Yaptığı paylaşımlar ve bronz teniyle her daim gündemde olan Eda Taşpınar, koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçirmeye başladı. Her daim bronz olan Taşpınar, bikiniyle evinin çatısında güneşin keyfini çıkardı.

TATİLE GİDEMEYİNCE ÇATIDA GÜNEŞLENDİ

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan ve 114 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgından dolayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirdi. Havanın güzel olmasından dolayı vatandaşların sokağa çıkmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında evde olan Eda Taşpınar, farkını ortaya koydu. Her yaz saatlerce güneşin altında uzanarak bronzlaşan Taşpınar, bu sefer de Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıkarak bronzlaştırıcı yağlarını sürüp güneşlendi. Taşpınar, bu hallerini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
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