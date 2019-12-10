Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak
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Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak

Bir hafta önce bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlanan şarkıcı Merve Özbey, yeni taşındığı evinin merdivenlerinden düşerek ayak parmaklarını kırdı. Durumu riskli olan Özbey, parmaklarından ameliyat olacak.

10.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:00

Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan , uzun süredir birlikte olduğu ile geçtiğimiz pazar akşamı aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişanla alakalı her detayı paylaşan ve düğün tarihi yakın olan şarkıcı, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

AMELİYATA ALINACAK

Yakın bir zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini dizmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, ameliyat olacak.

OCAK AYINDA EVLENECEK

Merve Özbey, Kenan Koçak ile geçtiğimiz Pazar akşam nişanlandı. Nişanı evinde yapan Özbey, Instagram hesabından nişanlısıyla ilk fotoğrafını "Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun" notuyla paylaştı. Damar Kenan Koçak, aile arasında düzenlenen nişan törenine mehter takımı ile geldi. Ünlü çift, 19 Ocak 2020'de ise nikah masasına oturacak.


Haber Videosu

: Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak
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