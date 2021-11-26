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Evinde intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel
Evinde intihar etti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Ali I. (40), kendini evinin aydınlatma boşluğuna iple asarak intihar etti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Ali I. (40), kendini evinin aydınlatma boşluğuna iple asarak intihar etti.

Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali I.'den haber alamayan anne Hatice I., saat 17.00 sıralarında, oğlunun aynı bahçe içerisindeki evine gitti. Açık olan kapıdan giren Hatice I., oğlunun evin aydınlatma boşluğunda iple asılı cesedi ile karşılaştı. Hatice I., komşularının da yardımıyla durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali I.'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Ali I.'nın cesedi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.


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