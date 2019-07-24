Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı

Filipinler'in Kidapawan şehrinde geçen cuma günüanne ve babasıişte olan bir yaşındaki Skye isimli kız evde uyuduğu sırada evin ön bahçesine bir kobra yılanı girdi.

BİR KÖPEK ÖLDÜ, DİĞERİ ZEHİRDEN KÖR OLDU

Yılanı gören evin iki köpeği yılana saldırarak durdurmaya çalıştılar. Bir kaç dakika süren boğuşma sonrası köpeklerden bir tanesi, yılanın ısırması sonucu öldü. Yılanın zehrini gözlerine fırlattığı diğer köpek ise her iki gözünü kaybetti. Yılan ise iki dakika süren boğuşma sonrası bir süre hareketsi kalıp öldü.

"NASIL TEŞEKKÜR EDECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

Skye'nin babası Jaime Selim, eşi ile iş çıkısı eve geldiklerinde evde bulunan yardımcılarının kendilerine meydana gelen olayı anlattığını evin güvenlik kameralarına bakınca büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi. Baba, Selim, çocuğunun hayatını kurtaran köpeklere nasıl teşekkür edeceğin bilmediğini söyledi.