EVE Echoes çıktı! EVE Online mobil versiyonu çıktı
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EVE Echoes çıktı! EVE Online mobil versiyonu çıktı

CCP Games ve NetEase işbirliği ile piyasaya sürülen EVE Echoes, iOS ve Android için çıktı. Eve Online nedir? Eve Echoes nedir? Eve Echoes nasıl oynanır? Eve Echoes kaç gb?

13.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:27

EVE Echoes, CCP Games ve NetEase tarafından geliştirilen EVE Online'ın mobil versiyonudur.

EVE ONLINE NEDİR?

Bilgisayar tabanlı, uzay temalı bir MMO oyunu olan Eve Online, 2003 yılında çıkmıştır. Dünya genelinde çok büyük bir kitleye sahiptir. Yapımcı şirket bu başarıyı mobil sürüme de taşımak istedi.

EVE ECHOES NEDİR?

Eve Online'ın mobil sürümü olarak piyasaya sürülen Eve Echoes, fazlasıyla detaylı olarak geliştirilmiştir. 3 sene boyunca geliştirilen bu uzay MMO oyununda seyahat edebileceğiniz 8000'den fazla güneş sistemi vardır. Eve Echoes'ta online kullanıcılar ile veya kendi arkadaşlarınız ile oynayabilirsiniz.

EVE Echoes çıktı! EVE Online mobil versiyonu çıktı

EVE ECHOES KAÇ GB?

iOS için 1.8 GB

Android için 96MB

Websitesini görmek için buraya tıklayınız.

App Store'da indirmek için buraya tıklayın.

Google Play'de indirmek için buraya tıklayın.

EVE Echoes çıktı! EVE Online mobil versiyonu çıktı

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