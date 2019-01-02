Kalktıktan 1 Dakika Sonra Düşen Helikopter, Evden Çıkan Talihsiz Adamın Başına Düştü
Brezilya'da babasının evinde kahve içtikten sonra dışarı çıkan 42 yaşındaki adamın üzerine helikopter düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Ubatuba şehrinde, 42 yaşındaki adam, babasının evinden kahve içtikten sonra dışarı çıktı. Bahçe kapısından dışarı adımını attığı sırada talihsiz adamın üzerine helikopter düştü ve hayatını kaybetti.
KALKTIKTAN BİR DAKİKA SONRA İRTİFA KAYBETMİŞ
Polis, helikopterin kalktıktan bir dakika sonra irtifa kaybettiğini ve yere düştüğünü söyledi. Helikopterin içinde bulunan pilot ve bir karı koca, kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı.
ACILI BABA KONUŞTU
Hayatını kaybeden adamın babası, kazadan bir kaç dakika önce oğlu ile kahve içtiklerini ve oğlu dışarı çıktıktan kısa bir süre çarpma sesini duyduğunu söyledi. Sesi duyar duymaz dışarı çıktığını söyleyen acılı baba, düşen helikopterin altından çıkartılmaya çalışan kişinin kendi oğlu olduğunu gördüğünü söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Muş talihsizliğine benziyor. Muş muze yok bir ilinde müze yoksa o şehrin tarihide yoktur. . tip fakültesi yok.hastalarin çevre illere giderken yollarda öluyorlar.bu adam talihsizliğe bir anda muşa iline benzettim.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Muş talihsizliğine benziyor. Muş muze yok bir ilinde müze yoksa o şehrin tarihide yoktur. . tip fakültesi yok.hastalarin çevre illere giderken yollarda öluyorlar.bu adam talihsizliğe bir anda muşa iline benzettim.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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adamin sansa baksana ya. iyi kara da gemi vurmamisCevap Yaz 5 Yayından KaldırANONİM: XD oda olabilir hortum alıp fırlatmasın2 Yayından Kaldır
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Ne olacak yani kafamıza uçakmı düşecek demeyin düşebilir buyurun ispatı :-)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır