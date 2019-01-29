Cinsel İçerikli Filmde Anne ve Babasını Gören Genç Kızın Psikolojisi Bozuldu
İngiltere'de, ebeveynlerinin odasında bulduğu video kasedi izlemeye başlayan genç kız, cinsel içerikli filmde anne ve babasını görünce hayatının şokunu yaşadı.
İngiltere'de bir genç kız, evde bulduğu video kasedi izlemeye karar verdi. Talihsiz kız ekrandaki cinsel içerikli filmde oynayanların anne ve babası olduğunu görünce hayatının kabusunu yaşadı. Genç kız, "Video oynatıcıyı kapatmak için yerimden fırladım, daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. Hayatım mahvoldu" sözleriyle anlattı.
ÇIPLAK BİR ERKEK KAMERAYI KONTROL EDİYORDU
Ebeveynlerinin odasında VHS video kasedi bulan genç kız, oturup izlemeye başladı. Ekrana gelen cinsel içerikli filmde çıplak bir erkek kamerayı kontrol edip bir kadına doğru yöneliyordu.
"ANNE VE BABAMI GÖRÜNCE HAYATIM MAHVOLDU"
Genç kız, ekranda anne-babasını görünce şoka uğradı. Yaşadıklarını, "Önce amatör bir film sandım, ta ki bir erkek kameraya doğru yürüyünceye kadar. Video oynatıcıyı kapatmak için yerimden fırladım, daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. 'Hayır' diye bağırıyordum, hayatım mahvoldu" sözleriyle anlattı.
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belkide seni yapyolardı bebiş abartma:9Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tövbe estağfirullahCevap Yaz Yayından Kaldır
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link ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BATIYA ÖZENENLER İÇİN BATININ HALİ HER ŞEY MEDYADA GÖSTERDİKLERİ GİBİ GÜNLÜK GÜNEŞLİK DEĞİL AİLE HAYATI BİTMEK ÜZERE BUNLARDAN DERS ALIP ÖZÜMÜZE DÖNELİM .Cevap Yaz 11 1 Yayından KaldırİSTANBUL34: türkiyede bunların hepsi var hemde grup denen olay. ayrıca kameraya bile cekiyorlar5 1 Yayından Kaldır