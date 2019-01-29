Cinsel İçerikli Filmde Anne ve Babasını Gören Genç Kızın Psikolojisi Bozuldu

İngiltere'de bir genç kız, evde bulduğu video kasedi izlemeye karar verdi. Talihsiz kız ekrandaki cinsel içerikli filmde oynayanların anne ve babası olduğunu görünce hayatının kabusunu yaşadı. Genç kız, "Video oynatıcıyı kapatmak için yerimden fırladım, daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. Hayatım mahvoldu" sözleriyle anlattı.

ÇIPLAK BİR ERKEK KAMERAYI KONTROL EDİYORDU

Ebeveynlerinin odasında VHS video kasedi bulan genç kız, oturup izlemeye başladı. Ekrana gelen cinsel içerikli filmde çıplak bir erkek kamerayı kontrol edip bir kadına doğru yöneliyordu.

"ANNE VE BABAMI GÖRÜNCE HAYATIM MAHVOLDU"

Genç kız, ekranda anne-babasını görünce şoka uğradı. Yaşadıklarını, "Önce amatör bir film sandım, ta ki bir erkek kameraya doğru yürüyünceye kadar. Video oynatıcıyı kapatmak için yerimden fırladım, daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. 'Hayır' diye bağırıyordum, hayatım mahvoldu" sözleriyle anlattı.