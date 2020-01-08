Evciler Belediyesi'ne Kepçe hibe edildi

08.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:34

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Evciler Belediyesi'ne 1 adet Kepçe hibe edildi.



Düzenlenen teslim töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, "Evcillerimize daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Kepçenin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu, Milletvekillerimiz Sayın Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Sezen, İlçe Başkanımız Şener Çalışan ve İl Genel Meclisi Üyemiz Ahmet Karaoğlu'na teşekkür ederim. Kepçemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

Kaynak: AA