Hırsızlık Yapmak İçin Girdikleri Binadan Apartman Sakini Tarafından Silahla Kovalandılar
Evlere girip hırsızlık yapan zanlıların bir apartman sakini tarafından silahla kovalandığı görüntüler kameraya yansıdı. Hırsızlar polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
Zeytinburnu'nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birisi tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.Y. (23) ve S.P.'yei (21) yakalayarak gözaltına aldı.
GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki Ö.Y.'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri apartmanda bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor.
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güzel ülkemizi yaşanacak halden çıkardılar,yetti artık.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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45 suctan kaydi varmis, demekki icerde yer olmadigindan dolayi suc islemeye devam ediyormus.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır