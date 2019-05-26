Hırsızlık Yapmak İçin Girdikleri Binadan Apartman Sakini Tarafından Silahla Kovalandılar

Zeytinburnu'nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birisi tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.Y. (23) ve S.P.'yei (21) yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki Ö.Y.'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri apartmanda bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor.

Kaynak: İHA