EÜ ile MEB arasında "EGEYÖS" protokolü

03.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:56

Milli Eğitim Bakanlığında yapılan protokole Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan imza attı.

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl yurt içinde ve yurt dışında farklı merkezlerde yapılan EGEYÖS, yapılan protokol ile yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı temsilcilikler ile işbirliği içinde Milli Eğitim Bakanlığı okullarında yapılacak. EGEYÖS, Türkiye'de 100'e yakın üniversitenin yurtdışından kabul edeceği öğrenci kontenjanlarına başvuruda geçerli sayılıyor.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "EGEYÖS, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl yurt içi ve dışında farklı merkezlerde yapılmaktadır. EGEYÖS, üniversitelerin yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları için yapılan bir seçme sınavıdır ve Türkiye'de 100'e yakın üniversite yurt dışından öğrenci kabulünde EGEYÖS sonuçlarını geçerli saymaktadır. Yurtdışından kabul edilecek öğrenci seçme sınavı olan EGEYÖS'ün yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı temsilcilikler ile işbirliği içinde Milli Eğitim Bakanlığı okullarında yapılması için Milli Eğitim Bakanlığında bir tanıtım ve işbirliği protokolü imzaladık. Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Safran'a Ege Üniversitesi Ailesi ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler