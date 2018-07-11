EÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencilerini Bekliyor

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı –YKS- Tercih Kılavuzu'nda yer alarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak. Bölüm, sözel puan türünde 62 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime başlayacak.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eğitim öğretim faaliyetleri için hazırlıklarını sürdüren fakülte dekanı Prof. Dr. Alev Parsa ile akademik ve idari personeli ziyaret etti.

Yeni nesil iletişim araçlarıyla geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Budak, "Fakültemize ilk öğrencilerimizi almanın heyecanını yaşayacağız. Sanat ve tasarımın farklı yönlerini öğrenmek ve bu öğretileri dijital ortamlarda gerçekleştirmek isteyen adayları bölgenin en güçlü ve köklü üniversitesinde ağırlamak istiyoruz. Görsel İletişim Tasarımı alanında yenilenen ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerimize seminerler ve atölyeler aracılığı ile zengin bir ders programı sunacağız. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü; yazılı basın, dergi, gazete, afiş,reklam, kurumsal kimlik uygulamaları gibi birçok alanı içinde barındırıyor. Fikirleri yaratıcı bir şekilde görselleştirme yeteneğine dayanan Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencileri öğrenimleri süresince; tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, içerik geliştirme/kavramsal düşünme, kurum kimlik tasarımı oluşturma, marka yaratım sürecinde reklam mecralarının tasarımı, seçimi ve kullanımı gibi yetenekleri kazanacak. Bölüm mezunları; "hareketli grafik tasarımı", "mobil uygulama", "ara yüz tasarımı", "etkileşim tasarımı", "oyun tasarımı", "masaüstü yayıncılık", "multimedya tasarımı" gibi sektörlerde iş imkanı bulabiliyor.