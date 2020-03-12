ETSO VE ABİGEM'den KOBİ'ler için eğitim programı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ETSO VE ABİGEM'den KOBİ'ler için eğitim programı - Haber
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Güncel

ETSO VE ABİGEM'den KOBİ'ler için eğitim programı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş.

12.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:26
ETSO VE ABİGEM'den KOBİ'ler için eğitim programı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş. tarafından hazırlanan, 'KOBİ'lerin Gelişimlerini Eğitimlerle Destekleyerek Bölge Kalkınmasına Katkıda Bulunmak' isimli proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 5. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçiriliyor.


ABİGEM aracılığıyla KUDAKA'ya sunulan ve destek alan projenin uygulanmasına, 16 Mart Pazartesi günü ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ilk eğitimle başlanacak. Alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerin konuları ve tarihleri şöyle; 'Marka Yönetimi Eğitimi': 16 - 18 Mart 2020, 'Değerli Kağıtlar Kanunu Eğitimi': 19 - 20 Mart 2020, 'Dış Ticaret Eğitimi': 23 - 26 Mart 2020, 'E -Ticaret Eğitimi': 27 - 30 Mart 2020, 'Finansal Yönetim Eğitimi': 31 Mart - 3 Nisan 2020, 'Üretim ve İşlemler Yönetimi': 6 - 10 Nisan 2020 ve 'Pazarlama ve Müşteri İlişkiler Eğitimi': 13 - 14 Nisan 2020. Belirli sayıda katılımcının kaydının yapılacağı eğitimler, 09.30 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Eğitimlere katılmak isteyen KOBİ sahipleri ve personeli; "https://www.erzurumtso.org.tr/form-view/8" adresinden eğitim kayıt formuna ulaşabilecek.


Proje kapsamında, 7 farklı konu başlığında KOBİ'lere yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirileceğini kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik şunları söyledi: "Odamız 2018-2022 dönemi stratejik planı ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz arasında işletmelere yönelik eğitimlerimiz 'ETSO İş Okulu' adı altında yürütülmektedir. '5 yıldızlı Akredite Oda' olarak sürekli eğitim ve üyelerimizin değişen ticari koşullara uyumu için tüm birimlerimizle gayret gösteriyoruz. Temennimiz odur ki; eğitimlere işveren ve ilgili personelleriyle KOBİ'lerin katılımının artması. Alanında uzman kişiler tarafından verilecek bu eğitimlerin ticari bilgi ve beceri düzeyimize katkıda bulunması ve sanayi ve ticari faaliyetlerimize sürdürülebilir gelişim ivmesi kazandırmasıdır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Haber
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Haber
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Haber
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Meral Akşener Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Uğur Akkuş Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Ali Palabıyık Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ETSO VE ABİGEM'den KOBİ'ler için eğitim programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:34:14. #1.14#