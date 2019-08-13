Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

13.08.2019 11:15

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)

Kaynak: İHA
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir
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