Eternal Fire VALORANT kadrosunun ilk sinyallerini verdi!

CS: GO'da Turkish Dream Team olarak anılan Eternal Fire VALORANT kadrosunun ilk sinyallerini sosyal medyadan paylaştığı bir video ile verdi.

Yakın bir zamanda CS: GO arenasını kasıp kavurmak için kurulan espor organizasyonu bugün paylaştığı bir video ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı ekip paylaştığı video ile yakın bir zamanda VALORANT sahnesine gireceklerini tüm taraftarlarına ve espor takipçilerine duyurdu. Henüz kadro isimleri hakkında söylentiler olmasa da organizasyon FPS dünyasını resmen fethetmeye geliyor!

Takipçiler önümüzdeki günlerde kadroda bulunan isimlerin birer birer açıklanacağını düşünüyorlar. Şimdiden tüm espor camiasının dikkatini üzerine çeken Eternal Fire bakalım yeni kadrosu ile nasıl başarılar elde edecek?

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