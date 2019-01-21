Ete Çıplak Elle Dokunduğu İçin Eleştirilen Nusret, Ellerini Yıkadığı Videoyu Paylaştı

Ete Çıplak Elle Dokunduğu İçin Eleştirilen Nusret, Ellerini Yıkadığı Videoyu Paylaştı

Ete çıplak elle dokunduğu için eleştirilen Nusret, sosyal medya hesabından "Günde en az 100 defa ellerimi yıkarım" paylaşımını yaptı.

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe, Etlere dokunurken eldiven giymediği için, eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta ünlü kasap, New York'taki yasadan dolayı zor durumda kalmıştı. New York yasalarına göre, ete çıplak elle dokunmak yasak.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Dünyaca ünlü futbolcuları ve isimlerini ağırlayan Nusret'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü kasap, ete çıplak elle dokunduğu yönündeki eleştirilere "Günde en az 100 defa ellerimi yıkarım" paylaşımıyla cevap verdi.

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YORUMLAR (64)

  • BEN:
    Gecekten helal olsun. Sıfırdan başlayıp buraya kadar varmış. Allah milletimize hep başarı olmayı nasip eylesin . Ben Türk olarak çok gurur duyuyorum. Tüm dünya aslanımızın hareketini taklit ediyor.masallah
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  • HOPALI:
    erzurum, a heykeli dikilecek adamdır. yoksul bir aile, nin çocuğu kalkıp istanbul, da bulaşıkçılıktan başlayıp kısa zamanda tüm dünya ünlülerinin restoranına gtimek için sıraya girmesi gurur duyulacak adamdır. hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor hemde milyar dolarları ülkemize getiriyor. CENGİZ GİBİ SİYASETİ ARKASINA YASLANIP İHALE TAKİBİ YAPMIYOR
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