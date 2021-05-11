Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara, pişman olunca gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz haftalarda büyük olduğunu söylediği dudaklarını operasyonla küçülttüren şarkıcı Lara, pişman oldu. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde çektiği bir videosunu paylaşan şarkıcı, "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi.