Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara, pişman olunca gözyaşlarına boğuldu
Geçtiğimiz haftalarda büyük olduğunu söylediği dudaklarını operasyonla küçülttüren şarkıcı Lara, pişman oldu. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde çektiği bir videosunu paylaşan şarkıcı, "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi.
Allah Versin ve Adam Gibi Adam gibi başarılı şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü. Son olarak büyük bulduğu dudaklarını operasyonla küçülttürmüştü.
"BİR YERİNİZİ YAPTIRMAYIN, KÖTÜYSE BİLE KALSIN"
Operasyondan günler sonra zorluk yaşamaya başlayan Lara, pişman oldu. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde çektiği videosunu yayınlayan şarkıcı "Ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadelerini kullandı.