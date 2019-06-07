Estetik faciasını anlattılar: Sürekli "elinle düzelt, geçecektir" diyorlardı!

İzmir Bayraklı'daki bir güzellik merkezinde lazer epilasyon, botoks ve göğüs estetiği gibi operasyonlar geçiren 30'dan fazla kişi istedikleri sonuçları alamadığı gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştı.Yapılan uygulamalar nedeniyle kortizon tedavisi, D vitamini eksikliği ve ağrılarla boğuşan estetik mağdurlarının hayatları zindana döndü.

Güzellik merkezinin sorumlularının sürekli kendilerini oyalamaya çalıştığını söyleyen estetik mağdurları çareyi estetik merkezinin önünde eylem yapmakta buldu. Mağduriyetlerini Sağlık Bakanlığı'na bildirdiklerini söyleyen vatandaşlar, merkeze dava açacaklarını söyledi.

"KORTİZON TEDAVİSİ GÖRDÜM"

Yeniasır gazetesinin göre, güzellik merkezine gençleşmek için uygulanan Somon tedavisi için geldiğini söyleyen Zeliha G., uygulamanın doktor yerine hemşire tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Tedavi nedeniyle bir süre sonra yüzünde şişlikler oluşmaya başladığını ama kendisine bunun normal olduğunu söylediklerini ifade eden Zeliha G, "Daha sonra doktorumuz görsün dediler. Doktor da bana iğne yaptı fakat yüzümün şişliği daha da arttı" diye konuştu.

Şişliklerin geçmesi için başka hastanelere başvurduğunu belirten Zeliha G., "Doktorlar kortizon tedavisine başladı. Ben kortizon tedavisi yüzünden 10 kilo aldım. Yararı olmayınca farklı bir ilaç kullandılar. O da vücudumda tüylenme yaptı. Onu da kesmek zorunda kaldım. Şimdi de radyo frekans tedavisi görüyorum. Dört aydır gitmediğim hastane kalmadı" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON 3 YILDIR BİTMEDİ"

Güzellik merkezine lazer epilasyon tedavisi için başvurduğunu söyleyen Gökhan D. ise, "Bin 500 dolara yakın parayı peşin olarak ödedim. Normal koşullarda bir buçuk yılda sonlanacak olan işlem uzadıkça uzadı. Seanslar ertelenmeye, çalışanların profilleri değişmeye başladı. Üç yıl geçmesine rağmen ne işlemden sonuç alabildik ne de parasını ben vereceğim dememe rağmen başka bir merkeze yönlendirildik" ifadelerini kullandı. Lazer operasyon geçirenlerin güneşe çıkmaması gerektiğini hatırlatan Gökhan D., "Süreç bu kadar uzayınca güneşe fazla çıkamadığım için D vitamini eksikliği başladı. Takviye almak zorunda kaldım" dedi.

"NE ZAMAN GELSEK KAPALI"

En son seansa iki ay önce giden Gökhan D., "O süreçten sonra da merkeze ne zaman gelsek kapalı bulduk. Mağduriyetimizin giderilmesi için tek adım atılmadı. Hala da oyalamaya devam ediyorlar" dedi. Yine epilasyon yaptıran Havva Y. de mağdur olduğunu ifade ederek hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.

"DÜZELTMEK İÇİN 16 BİN LİRA İSTEDİLER"

Merkeze göğüs estetiği için başvurduğunu söyleyen Ülkü G., ameliyat olduktan üç ay sonra kontrollere gittiğinde doktorların bulunmadığını söylerken, "3 ile 6'ıncı aydan itibaren omuz bölgemde şişlik oluştu. Eskisinden daha iyi olup olmamasını geçtim şişlik sıcak ve soğuk havalarda ağrı yapmaya başladı. Bana sürekli elinle düzelt, geçecektir diyorlardı" diye konuştu.

Ameliyatının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen şişliğin geçmediğini belirten Ülkü G., "Ameliyatın başarılı olmadığı belli olmasına rağmen gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorlardı. Daha sonrasında da sürekli oyaladılar. Ben bu operasyon için 7 bin liraya yakın bir ücret ödemiştim. Şimdi durumu düzeltebilmek için başvurduğum doktorlar operasyonun toplamda 16 bin liraya mal olacağını söylüyorlar. Zaten büyük stres ve kararsızlıkla gerçekleştirdiğim estetik operasyon başıma bunları getirdi" dedi.