Eşref Apak kimdir? Eşref Apak Olimpiyatlar! Eşref Apak kaç yaşında, nereli?

Türk atletizm tarihinde kariyerinde 5. kez olimpiyatlara gitme hakkı elde eden ilk isim olan Eşref Apak, 2001'deki Türkiye Şampiyonasında 67.71'lik derecesiyle birinciliği kazandı. Eşref Apak kimdir? Eşref Apak kaç yaşında, aslen nerelidir?

Eşref Apak kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 4 Haziran 2005'te Cezmi Or anısına yapılan müsabakalarda 81,45 m. çekiç atarak Türkiye rekoru kıran Eşref Apak, 2005 yılında İspanya'nın Almería kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 77,88 metre ile altın madalya kazandı. Eşref Apak ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Eşref Apak kaç yaşında, nereli? Eşref Apak Olimpiyatlar!

EŞREF APAK KİMDİR?

1983 yılında Ankara Kalecik'te dünyaya gelen Eşref Apak, Ankara'da öğrenim gördüğü ortaokulda bir öğretmenin kendisini keşfetmesi sonucu 1993 yılında çekiç atma sporuna başladı. Kısa sürede de profesyonel bir çekiç atma atleti oldu. 2001'deki Türkiye Şampiyonasında 67.71'lik derecesiyle birinciliği kazandı. Ertesi yıl da Türkiye Şampiyonası ve Cezmi Or turnuvalarında birinci olarak başarısının kalıcı olduğunu gösterdi. 2002 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 71.10 metrelik atışıyla altın madalyayı kazandı. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 79.51 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu ve bu aynı zamanda 56 yıl sonra Türk sporunun olimpiyatlarda atletizmde kazandığı ilk madalyaydı. 2005 yılında İspanya'nın Almería kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 77,88 metre ile altın madalya kazandı.

Apak, 4 Haziran 2005'te Cezmi Or anısına yapılan müsabakalarda 81,45 m. atarak hem kendisini en iyi derecesini elde etti, hem de Türkiye rekoru kırdı. 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da yarışan Eşref Apak Bakü'de düzenlenen 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmıştır. Türk atletizm tarihinin olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli sporcumuz Eşref Apak, 2020 Şubat ayında düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metre atarak, barajı geçti ve 5. kez olimpiyat vizesi aldı. Bu başarısı ile Apak, Türk atletizm tarihinde kariyerinde 5. kez olimpiyatlara gitme hakkı elde eden ilk isim oldu. Eşref Apak spor yaşamını, Enka Spor Kulübü bünyesinde sürdürmektedir.

Başarıları

2001

Türkiye Şampiyonası (Birincilik) – 67,71m

2002

Avrupa Kupası C Final (Birincilik) - 71,10m

Türkiye Şampiyonası (Birincilik) – 73,24m

Cezmi Or Turnuvası (Birincilik) – 72,22m

2003

Türkiye Şampiyonası (Birincilik) – 76,79m

2004

Atina Olimpiyat Oyunları (Gümüş madalya) - 79,51m

2005