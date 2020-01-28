Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı
Haberler » Magazin » Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı - Magazin

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına "Kendisini bekar olarak tanıtmış. Böylesine büyük yalanları küçültüp de söylüyorsunuz. Bunların ortaya çıkmaması mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.

28.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:51
Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına tepki gösterdi! Geçtiğimiz günlerde canlı yayında; başka erkekle ilişkiye giren ve kocasının canlı yayında ağlayarak "Eve dön.. Mutlu günlerimize dönelim..." diyerek yalvardığı paylaşılamayan kadın Hülya'nın yalanları, Esra Erol'u da böyle çileden çıkardı..


Haber Videosu

: Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler