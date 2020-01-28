Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı
Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına "Kendisini bekar olarak tanıtmış. Böylesine büyük yalanları küçültüp de söylüyorsunuz. Bunların ortaya çıkmaması mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.
28.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:51
Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına tepki gösterdi! Geçtiğimiz günlerde canlı yayında; başka erkekle ilişkiye giren ve kocasının canlı yayında ağlayarak "Eve dön.. Mutlu günlerimize dönelim..." diyerek yalvardığı paylaşılamayan kadın Hülya'nın yalanları, Esra Erol'u da böyle çileden çıkardı..
Haber Videosu: Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı
HABER YORUMLARI