ESOGÜ'de Tasarım Buluşmaları
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ESOGÜ'de Tasarım Buluşmaları

25.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:52
ESOGÜ'de Tasarım Buluşmaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, ESOGÜ Tasarım Buluşmaları'nın ikincisini düzenleyerek meslek uzmanları ile öğrencileri bir araya getirmeye devam ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, ESOGÜ Tasarım Buluşmaları'nın ikincisini düzenleyerek meslek uzmanları ile öğrencileri bir araya getirmeye devam ediyor.

ESOGÜ'nün düzenlediği Tasarım Buluşmaları, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Düriye Kozlu İsmailoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Moderatörlüğünü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay'ın yaptığı çevrim içi etkinlikte Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) üyesi ve grafik tasarımcısı Ardan Ergüven, art direktör ve akademisyen Çağla Turgul, grafik tasarımcılar Hazar Çetin ile Aykut Genç mesleki deneyimlerini paylaşarak son dönem yaklaşımlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Dört gün sürecek olan Tasarım Buluşmaları, 25-26-27 Mart 2021 tarihlerinde saat 17.00'de YouTube ESOGÜ GİT kanalı üzerinden takip edilebilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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