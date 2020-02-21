Esnaftan bozuk yol tepkisi

21.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:25

Manisa'nın Kula ilçesinde bozuk olan yollar için defalarca belediyeye başvuru yapan esnaflar, hiçbir çalışmanın yapılmaması nedeniyle kendi imkanları ile yol üzerindeki çukurları taşlarla doldurup, yetkililere tepki gösterdi.



Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesinde bulunan Dokumacılar Sitesi Mevkiinde, yolda oluşan çukurlar için defalarca Kula Belediyesi'ne başvuru yapan bölge esnafı, yetkililer tarafından hiçbir çalışma yapılmayınca isyan etti. İş yerlerine gidip gelebilmek için bozuk yolları kullanmak zorunda kalan esnaflar, bir çalışma yapılmayınca da çareyi yoldaki çukurları taşlarla doldurmakta buldu. Kendi imkanları ile kamyonetin kasasına topladıkları taşları, yoldaki çukurları kapatmak için hareket geçen esnaflar, o bölgede kullandıkları bozuk yolların çukurlarını taşlarla doldurdu. Defalarca Kula Belediyesi'ne başvuru yaptıklarını belirten esnaflar, hiçbir çalışma yapılmamasına da isyan etti.



Ayrıca, yetkililere tepki gösteren esnaflar, kendi imkanları ile yama yaptıkları yolların fotoğrafını çekip, kendilerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İHA