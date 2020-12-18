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Eşkıya'nın Güzelliği Tekmoloji Film Dizi

18.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:40

Eşkıya \n\nYazan Yöneten: Yavuz Turgul \n\nGörüntü Yönetmeni: Uğur İçbak \n\nMüzik: Gustavo A. Santaolalla - de Ushuaia a La Quiaca\n\nDünyanın En Organik Sinema Kanalından haberdar olmak için: \nAbone olun: "

Eşkıya

Yazan Yöneten: Yavuz Turgul

Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak

Müzik: Gustavo A. Santaolalla - de Ushuaia a La Quiaca

Dünyanın En Organik Sinema Kanalından haberdar olmak için:

Abone olun: "

Eşkıya'nın Güzelliği Tekmoloji Film Dizi

Kaynak: Youtube

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