Eşkıya'nın Güzelliği Tekmoloji Film Dizi

Eşkıya



Yazan Yöneten: Yavuz Turgul



Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak



Müzik: Gustavo A. Santaolalla - de Ushuaia a La Quiaca



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