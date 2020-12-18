Eşkıya'nın Güzelliği Tekmoloji Film Dizi
18.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:40
Eşkıya \n\nYazan Yöneten: Yavuz Turgul \n\nGörüntü Yönetmeni: Uğur İçbak \n\nMüzik: Gustavo A. Santaolalla - de Ushuaia a La Quiaca\n\nDünyanın En Organik Sinema Kanalından haberdar olmak için: \nAbone olun: "
Eşkıya
Yazan Yöneten: Yavuz Turgul
Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak
Müzik: Gustavo A. Santaolalla - de Ushuaia a La Quiaca
Dünyanın En Organik Sinema Kanalından haberdar olmak için:
Abone olun: "
Kaynak: Youtube