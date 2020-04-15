Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamları vuruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamları vuruldu - Magazin
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamları vuruldu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler'in mekanına yapılan baskında Hızır'ın en yakın adamları Fahri ve Hurşit vuruldu. Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit ölürken, Fahri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

15.04.2020 07:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 07:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamları vuruldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüs salgınından dolayı çekimlerine bir süre durduruldu. Ancak geçtiğimiz günlerde setinde geniş önlemler alınarak yeniden çekilmeye başladı. Sevilen dizi dün akşam 163. yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı dizide Hızır'ın en yakın iki adamı vuruldu.

BİRİ ÖLDÜ BİRİ YARALANDI

EDHO finalinde Hızır Çakırbeyli'nin mekanına yapılan saldırıda Fahri ve Hurşit vuruldu. Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit ölürken, Fahri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamları vuruldu

"BENİ YIKTILAR"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 21 Nisan Salı ekrana gelecek olan 164. yeni bölümünde ise Hızır Çakırbeyli'ye karşı masada iş birliği yapılıyor. Tipi'nin "Bugünleri yaşıyorsak yanlış alınmış kararlar yüzünden yaşıyoruz. Hızır'ı devireceğiz" sözleriyle meydan okuyor. Haşmet ise "Hızır'ın aldığı yanlış kararlar bizi bu noktaya getirdi" diyerek tepki gösteriyor. Hızır ve Alpaslan'ı masadan çıkarmak için hiç beklenmedik bir şekilde karar alınıyor. Hızır'ın ise "Beni yıktılar" demesi dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamları vuruldu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Karantinadaki Mine'nin pozlarına beğeni yağdı! Herkesten tam not aldı Magazin
Karantinadaki Mine'nin pozlarına beğeni yağdı! Herkesten tam not aldı
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Magazin
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Magazin
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Akit TV'nin eski sunucusu ve annesi koronadan hayatını kaybetti Magazin
Akit TV'nin eski sunucusu ve annesi koronadan hayatını kaybetti
Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti Magazin
Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Magazin
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
İnsanlar maske bulamazken, mankenlerin başlattığı akıma tepki yağdı
İnsanlar maske bulamazken, mankenlerin başlattığı akıma tepki yağdı
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Emrah Ebru Polat Simge Sağın
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamları vuruldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 07:45:27. #1.15#
title