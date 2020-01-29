Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Şafak Sınırsız' karakterini canlandıran İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Murat Özben yeni bölümde diziye veda etti.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu sezon dahil olan devlet tiyatrosu oyuncusu Murat Özben son bölümde diziden ayrıldı.
Özben "Güzel arkadaşlıklar dostluklar kurdum. Oynadığım karakter senaryo gereği ölmesi gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte yeni projeler ile tekrar ekranda olacağım" dedi.
MURAT ÖZBEN KİMDİR?
1 Ocak 1976 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 43 yaşında olan ünlü oyuncu Oğlak burcudur. 80 kilo ve 1.76 cm uzunluğundadır. İlköğretimi ardından Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özben halen İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmaktadır.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2019 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018 – Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana
2018 – Bir Zamanlar Çukurova
2016 – Arka Sokaklar
2011 – Şefkat Tepe (Rıza)
2009 – Hanımın Çiftliği (Jandarma Astsubayı)
2007 – Tek Türkiye (Bedih)
2010 – Etki (İş Adamı)