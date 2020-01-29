: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti

29.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:19

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu sezon dahil olan devlet tiyatrosu oyuncusu Murat Özben son bölümde diziden ayrıldı.

Özben "Güzel arkadaşlıklar dostluklar kurdum. Oynadığım karakter senaryo gereği ölmesi gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte yeni projeler ile tekrar ekranda olacağım" dedi.

MURAT ÖZBEN KİMDİR?

1 Ocak 1976 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 43 yaşında olan ünlü oyuncu Oğlak burcudur. 80 kilo ve 1.76 cm uzunluğundadır. İlköğretimi ardından Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özben halen İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 – Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana

2018 – Bir Zamanlar Çukurova

2016 – Arka Sokaklar

2011 – Şefkat Tepe (Rıza)

2009 – Hanımın Çiftliği (Jandarma Astsubayı)

2007 – Tek Türkiye (Bedih)

2010 – Etki (İş Adamı)

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