Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4 Transfer ile Geri Dönüyor!

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 3 haftalık aranın ardından ekranlara 4 transferle dönüyor.

FAÇALI AİLESİ GELİYOR

Son bölümü ile ekranlara kilitleyen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nihayet izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenen diziye, Façalı Ailesi ile katılacak isimler merak konusu olmuştu. Salı günü yayınlanacak diziye 4 transfer gerçekleşti ve böylelikle Façalı Ailesinin üyeleri ortaya çıktı.

TURGUT TUNÇALP

Kanal D ekranlarındaki Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınan Tunçalp, Façalı Ailesinin üyelerinden biri olacak. Usta oyuncu, son olarak Müslüm filminde Müslüm Gürses'in babasını canlandırmıştı.

EMİR BENDERLİOĞLU

39 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Türk dizilerinde sürekli gördüğümüz ve yabancılık çekmediğimiz bir isim. Fotoğrafçı, seslendirmen, grafikerlikle uğraşan Benderlioğlu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine Façalı Ailesinin bir üyesi olarak katılacak.

İLHAN ŞEN

Son olarak Şahin Tepesi ile adını duyuran İlhan Şen de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldı. 2009 da Best Model of Turkey birincisi seçilen Şen, aynı zamanda modellik yapıyor.

GÖZDE OKUR

Öte yandan Çakırbeyli Ailesi'ne ise Gözde Okur katıldı. 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisiyle akıllarda yer eden Okur, bir yandan da 'Herkesin Bildiği Sırlar' adlı tiyatro oyununa hazırlanıyor.

ÜNAL KAPLAN NEDEN AYRILDI?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, reyting rekortmeni diziden apar topar ayrılmıştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez.

Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar.

Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz.

Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.