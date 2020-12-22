Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

22.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

8 Eylül 2015 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HANGİ GÜN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının haberimizde bulabilirisiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI!

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşi.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın ölen abisinin dostu.

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