Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı
İspanya'da 2 çocuk annesi evli kadın, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince akılalmaz bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının kocasına gönderince, talihsiz kadın kendini astı.
İspanya'da evli ve 2 çocuk annesi Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, çirkin bir şantajla karşı karşıya kaldı. Rubio'nun eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının iş arkadaşlarına ve kocasına gönderdi. Yaşadığı çirkin olay karşısında neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, bu utanca daha fazla dayanamayarak kendini astı.
32 yaşındaki Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, hayatını şokunu yaşadı. İntikam almak isteyen eski sevgili, 2 çocuk annesi evli kadınla, sevgili oldukları dönemde çekmiş oldukları cinsel ilişki görüntülerini, önce Rubio'nun iş arkadaşlarana, daha sonra kocasına gönderdi.
CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ İŞ YERİNDE YAYILDI
Iveco markasına bağlı fabrikada çalışan Veronica, iş yerinde yayılan cinsel içerikli görüntülerin ardından, kendisini baskı altında hissederek fabrikanın insan kaynakları müdürü ile görüştü. Fabrika yönetimi, fabrika protokolüne uygun bir şekilde kendisine her türlü desteğini vereceklerini söyleyip Veronica'ya olayı polise rapor etmesini söylediler.
EVİNDE KENDİNİ ASTI
Fakat talihsiz kadın, olayı polise bildirmek yerine evinde kendini asarak canına kıydı. İşçiler, olaydan sonra toplanıp protesto yaparken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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kocasına iş bırakmamış kocası allahın sevdiği kuluymuş kocalarına ihanet edenlere ders olsunCevap Yaz 4 9 Yayından KaldırİSİMSİZ: Erkekler niye kendini asmiyir acaba karialrina ihanet edince he mahsun erkekler1 1 Yayından Kaldır
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Mesele sadece,namus değil ki kadınlık gururu...şerefi izzeti nefsi...Allah vermesin...Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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YAZIK OLMUŞ KEŞKE 2 ÇOCUĞUN İÇİN DAHA GÜÇLÜ OLABİLSEYDİ. HEPİMİZİN VİDEOLARI OLABİLİR NORMALDİR ESKİ SEVGİLİN KOCANI ALDATMAMIŞSIN SONUÇDA.Cevap Yaz 8 3 Yayından KaldırYAZIK: böyle şerefsiz erkeklerde var malesef ALLAH her şeyin hayırlısını versin. . .8 Yayından Kaldır