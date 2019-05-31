Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

İspanya'da evli ve 2 çocuk annesi Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, çirkin bir şantajla karşı karşıya kaldı. Rubio'nun eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının iş arkadaşlarına ve kocasına gönderdi. Yaşadığı çirkin olay karşısında neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, bu utanca daha fazla dayanamayarak kendini astı.

32 yaşındaki Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, hayatını şokunu yaşadı. İntikam almak isteyen eski sevgili, 2 çocuk annesi evli kadınla, sevgili oldukları dönemde çekmiş oldukları cinsel ilişki görüntülerini, önce Rubio'nun iş arkadaşlarana, daha sonra kocasına gönderdi.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ İŞ YERİNDE YAYILDI

Iveco markasına bağlı fabrikada çalışan Veronica, iş yerinde yayılan cinsel içerikli görüntülerin ardından, kendisini baskı altında hissederek fabrikanın insan kaynakları müdürü ile görüştü. Fabrika yönetimi, fabrika protokolüne uygun bir şekilde kendisine her türlü desteğini vereceklerini söyleyip Veronica'ya olayı polise rapor etmesini söylediler.

EVİNDE KENDİNİ ASTI

Fakat talihsiz kadın, olayı polise bildirmek yerine evinde kendini asarak canına kıydı. İşçiler, olaydan sonra toplanıp protesto yaparken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.