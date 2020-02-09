: Eski sevgilisinin otomobilini yakan adam: Çok sevdiğim için yaptım

09.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:24

Adaena'da Mahmut Ç. (38) isimli adam, yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren eski sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Mahmut Ç, emniyetteki ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİ SEVGİLİSİ BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDETTİ

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mahmut Ç, bir süre önce kendisinden ayrılan Esra Ç'ye (34), yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Esra Ç, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Mahmut Ç, Esra Ç'nin evinin önüne gitti. Mahmut Ç, burada, eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK SEVDİĞİMDEN YAPTIM"

Esra Ç'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Ç'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan Mahmut Ç'nin, "Onu çok sevdiğim için yaptım. Beni terk ettiğinden dolayı onun canını acıtmak için otomobilini yaktım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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