Eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alınmak istenen zanlı, mazot içip canına kıymak istedi

21.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:51

KKTC'nin Gazimağusa şehrinde İnan Gündoğdu isimli şahıs, eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği için polislerce gözaltına alınmak istendi. Eve gelen polisleri gören zanlı, gözaltına alınmamak için bir bidon mazotu içip intihar girişiminde bulundu.

Gazimağusa şehrinde İnan Gündoğdu isimli şahıs,yolda yürürken karşılaştığı eski kız arkadaşına, "Benimle barış, aksi takdirde önce seni sonra kendimi öldürürüm" diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Genç kızın şikayetiyle de polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almak için kaldığı eve gitti. Polisleri gören zanlı, gözaltına alınmamak için mazot içerek intihara teşebbüs etti.Olayı fark eden polisler, sağlık ekibi çağırarak intihar eden şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Gündoğdu,Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne götürülüp midesi yıkandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Tedavisinin ardından Yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuşan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme de zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.