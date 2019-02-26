Eski Sevgilisini Kazada Kaybeden Beren Saat'ten Duygusal Paylaşım: En Karanlık Doğum Günüm

Ünlü oyuncu Beren Saat, 35 yaşına girdi. Doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapan Saat, adeta içini döktü. Makyajsız fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu, "Hayatımın ikinci yarısındayım" diyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ANDI

Yıllar önce yarışmaya katılmasını sağlayan sevgilisi Efe,bir trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine zor günler geçiren Beren, başarıyı da hiç bir zaman bırakmadı. Yazısında Efe'yi de geçirince acaba özledi mi sorusu geldi akıllara.

İşte Beren Saat'in paylaşımı:

"AYAK BASTIĞIM EN KARANLIK DOĞUM GÜNÜ"

"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanlarin yaş aldıkça ne kadar acımasız olabileceği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldigi bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettigim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :) Ayak bastığım en karanlik doğum günüm oldugunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim icin inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parcalanıştır, butunlenip yeniden doguştur; Bir serzeniştir yasamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında bastan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden oturu; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz cöküştür eğilebildigince ve fakat dimdik bir inaniştir da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki dogduk!"