Eski sevgilisini çabuk unuttu! Yeni aşkıyla yakalandı
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Eski sevgilisini çabuk unuttu! Yeni aşkıyla yakalandı

Eski sevgilisini çabuk unuttu! Yeni aşkıyla yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

The Weeknd ile ayrıldıktan sonra bir süre aşk acısı çeken dünyaca ünlü model Bella Hadid, sonunda yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...

Hadid, yeni sevgilisi ile sarıldığı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerden olan ve hem sevincini hem üzüntüsünü hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmeyen Bella Hadid, bir süre The Weeknd ile yaşadığı ayrılığı atlatamamıştı.

İkili, 2015 yılında ilişki yaşamaya başlamış, ancak geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından ağlarken paylaşımlar yapan ve aşk şarkılardan sözler de paylaşmayı ihmal etmeyen Bella Hadid, sonunda yeni bir aşka yelken açtı.

Eski sevgilisini çabuk unuttu! Yeni aşkıyla yakalandı
Eski sevgilisini çabuk unuttu! Yeni aşkıyla yakalandı
Eski sevgilisini çabuk unuttu! Yeni aşkıyla yakalandı

Kaynak: Snob Magazin

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