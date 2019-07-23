Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti

Hindistan'ın Raybha köyünde yaşayan 22 yaşındaki Shyam Sikarwar, eski kız arkadaşı başkası ile nişanlanınca köyünde bulunan tapınakta intihar etti.

ORGANLARININ BAĞIŞLANMASINI İSTEDİ

Shyam, ailesine dört sayfalık bir intihar mektubu bıraktı. Ailesinden özür dilediği mektubunda ailesinden organlarını bağışlanmasını istedi.

Shyam, intihar etmeden önce facebookta paylaştığı videoda yetkililere kimsenin ölümünden sorumlu olmadığını soruşturma açamamaları çağrısında bulundu. Shyam, mektubunda, kız arkadaşını çok sevdiğini, onsuz yaşayamayacağını, başkası ile nişanlanmasına dayanamadığını ve kız arkadaşının kaybetmenin verdiği stresten dolayı işini kaybettiğini yazdı.

TAPINAĞA GİDEN VATANDAŞLAR CESEDİ BULDU

Polis amiri, Ajay Kaushal, intihar eden gencin cesedinin Pazar sabah tapınağa giden köylülertarafından asılı olarak bulunduğunu, yapılan soruşturmada gencin kız arkadaşının başkası ile evlenmesinden dolayı bunalıma girdiğini ve otopsiden sonra cesedinin ailesine teslim edildiğini söyledi.